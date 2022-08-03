Врач объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами

Арбузы с нитратами могут снижать давление, уверен врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Пользу этого плода для здоровья сосудов он объяснил россиянам в интервью для Ura.ru.

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По словам Гинзбурга, многие производители стремятся собрать урожай арбузов раньше времени и используют нитраты для более быстрого созревания бахчевых. Если человек съест арбуз с избыточным содержанием таких веществ, то может получить отравление с неприятными последствиями в виде тошноты и рвоты.

«Отравление не специфичное и проходит довольно быстро», — пояснил врач.