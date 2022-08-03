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37 минут назад

Врач объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами

Lenta.ru

Арбузы с нитратами могут снижать давление, уверен врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Пользу этого плода для здоровья сосудов он объяснил россиянам в интервью для Ura.ru.

Врач объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гинзбурга, многие производители стремятся собрать урожай арбузов раньше времени и используют нитраты для более быстрого созревания бахчевых. Если человек съест арбуз с избыточным содержанием таких веществ, то может получить отравление с неприятными последствиями в виде тошноты и рвоты.

«Отравление не специфичное и проходит довольно быстро», — пояснил врач.

Однако нитраты в умеренном количестве не так опасны, как принято считать, уточнил Гинзбург. В организме человека они преобразуются в особое соединение — монооксид азота, которое, как отметил врач, способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

Народная медицина,Михаил Гинзбург,Елена Соломатина,
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