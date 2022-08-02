Помогает ли сушеная медведка вылечить туберкулез

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызванное микробактериями туберкулеза, при котором поражаются фактически все органы и системы человека. Лечением туберкулеза занимаются врачи-фтизиатры, и это лечение всегда проводится комплексно. И каждый случай лечения туберкулеза будет основан на составлении индивидуальных схем терапии. Я считаю, что в этом случае об употреблении никаких растительных препаратов, препаратов, зарегистрированных как БАД, идти не может. Дело в том, что открытая форма туберкулеза является крайне опасным заболеванием не только для пациента, но и для окружающих. Поэтому я считаю, что эти исследования носят исключительно информационный характер.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"