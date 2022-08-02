Помогает ли сушеная медведка вылечить туберкулез

Медведка – крупное крылатое насекомое, с которым ежегодно борются агрономы и дачники. Однако с некоторых пор в интернете можно встретить советы по употреблению сушеных медведок в качестве лекарственного средства. “Рамблер” решил узнать у врача общей практики Дмитрия Прокофьева о пользе и вреде такого народного рецепта.
Прием внутрь сушеной медведки дает положительные результаты при лечении больных туберкулезом даже в тяжелой форме, считают натуропаты, ссылаясь на некие исследования. Якобы лейкоциты этого насекомого способны разрушать плотную восковую оболочку туберкулезной палочки.
Стоит акцентировать внимание на том, что речь идет о живых медведках, иммунная система которых действительно может уничтожать палочки Коха. В то время как приверженцы народной медицины предлагают употреблять сушеных насекомых.
Представители доказательной медицины также предостерегают от попыток лечения открытых форм туберкулеза народными средствами.
Также эксперт напомнил, что минимальный срок лечения туберкулеза составляет 6 месяцев. Полного выздоровления пациенты достигают в течение года после начала терапии.