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2 часа назад

Помогает ли сушеная медведка вылечить туберкулез

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Медведка – крупное крылатое насекомое, с которым ежегодно борются агрономы и дачники. Однако с некоторых пор в интернете можно встретить советы по употреблению сушеных медведок в качестве лекарственного средства. “Рамблер” решил узнать у врача общей практики Дмитрия Прокофьева о пользе и вреде такого народного рецепта.

Помогает ли сушеная медведка вылечить туберкулез
Фото: flickr.comflickr.com

Прием внутрь сушеной медведки дает положительные результаты при лечении больных туберкулезом даже в тяжелой форме, считают натуропаты, ссылаясь на некие исследования. Якобы лейкоциты этого насекомого способны разрушать плотную восковую оболочку туберкулезной палочки.

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Стоит акцентировать внимание на том, что речь идет о живых медведках, иммунная система которых действительно может уничтожать палочки Коха. В то время как приверженцы народной медицины предлагают употреблять сушеных насекомых.

Представители доказательной медицины также предостерегают от попыток лечения открытых форм туберкулеза народными средствами.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызванное микробактериями туберкулеза, при котором поражаются фактически все органы и системы человека. Лечением туберкулеза занимаются врачи-фтизиатры, и это лечение всегда проводится комплексно. И каждый случай лечения туберкулеза будет основан на составлении индивидуальных схем терапии. Я считаю, что в этом случае об употреблении никаких растительных препаратов, препаратов, зарегистрированных как БАД, идти не может. Дело в том, что открытая форма туберкулеза является крайне опасным заболеванием не только для пациента, но и для окружающих. Поэтому я считаю, что эти исследования носят исключительно информационный характер.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Также эксперт напомнил, что минимальный срок лечения туберкулеза составляет 6 месяцев. Полного выздоровления пациенты достигают в течение года после начала терапии.

Народная медицина,Дмитрий Прокофьев,
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