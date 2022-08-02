Акупунктуру предложили использовать для профилактики диабета

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) показали, что акупунктура может снижать уровни глюкозы и гликированного гемоглобина в крови, уменьшая тем самым риск развития диабета 2-го типа. Исследование опубликовано в журнале Holistic Nursing Practice.

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Исследовательская группа изучила десятки публикаций, посвященных влиянию акупунктуры на более чем 3600 человек с преддиабетом. При этом состоянии уровень глюкозы в крови выше нормы, но не настолько высок, чтобы его можно было диагностировать как диабет.

Многие люди с преддиабетом не имеют никаких симптомов и чувствуют себя хорошо, но у 93% людей с таким диагнозом развивается диабет, если не предпринимать никаких мер по коррекции образа жизни.

По оценкам Международной диабетической федерации, к 2045 году почти 1,3 млрд человек будут страдать диабетом или преддиабетом.

Ученые показали, что акупунктура, к которой относится не только иглоукалывание, значительно снизила уровень ключевых маркеров преддиабета: глюкозу в плазме натощак, через два часа после еды и гликированный гемоглобин. При этом не было сообщений о побочных реакциях среди пациентов.

Авторы отмечают, что диабет 2-го типа связан в основном с образом жизни, и иглоукалывание может быть лишь дополнительным вмешательством.