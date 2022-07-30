Врач перечислила уникальные свойства иван-чая

Ива-трава, «пожарник», кипрей и просто иван-чай: каждый называет это растение по-своему, но все при этом вспоминают один и тот же вкус. Из растения делают мед и чай. Анна Ивашкевич, клинический психолог – диетолог, нутрициолог, рассказала, какие полезные свойства есть у иван-чая и как не навредить себе, пока его пьешь.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В чем польза иван-чая?

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Во-первых, трава очень богата витамином С. Его в цветках иван-чая содержится больше, чем в апельсине.

«Иван-чай помогает при болезнях, оказывает успокаивающее действие и богат на полезные и питательные элементы, как и многие травяные чаи. Иван-чай содержит витамины C, A, витамины группы B, а также танины, железо, бор, цинк, марганец, магний, алкалоиды и органические кислоты», – говорит врач Анна Ивашкевич.

Во-вторых, с точки зрения медицины кипрей считается безопасным средством, которое оказывает противовоспалительное действие. Траву можно заваривать и при обычной простуде, так как она может сработать как противовирусное.

В-третьих, сам иван-чай является седативным средством, которое снижает тревожность, стресс и агрессию. Плюс ко всему кипрей служит мочегонным средством, а еще помогает бороться с отечностью. Для того чтобы не чувствовать себя утром как раздутый шарик, нужно за 30–40 минут до сна выпить стакан иван-чая.

Как правильно его употреблять?

Если вы приболели и решили использовать иву-траву как противовирусное средство, то стоит отказаться от жаропонижающих препаратов, так как такое комбо может вызвать аллергию и даже проблемы с ЖКТ.

Противопоказаний иван-чай не имеет, но может спровоцировать аллергию, поэтому каждому человеку нужно ориентироваться на индивидуальную переносимость растения. Не рекомендуют пить кипрей беременным женщинам и детям до 6 лет.

Врач Ивашкевич рекомендует употреблять не более 60 мл за раз, если вы решили пить чистый настой. Но лучше разводить целебную жидкость с водой или добавлять в черный чай, потому что растение может вызвать падение давления или проблемы с ЖКТ.