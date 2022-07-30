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2 часа назад

Врач рассказала про ошибки при лечении солнечных ожогов

Москва24

Сметану и кефир не стоит использовать для лечения солнечных ожогов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По словам специалиста, лучше не допускать возникновения солнечных ожогов, но если это все-таки произошло, можно воспользоваться специальными средствами, которые помогут успокоить и смягчить кожу.

Врач рассказала об ошибках в лечении солнечных ожогов
Фото: m24.rum24.ru

"Если это ожог второй или третьей степени с образованием пузырей, то может присоединиться вторичная инфекция и здесь уже потребуется специальный антибактериальный препарат", – предупреждает эксперт.

Романенко категорически не рекомендует мазать ожоги спиртосодержащими средствами, поскольку это может только усугубить ситуацию. Кроме того, для лечения лучше не использовать сметану и кефир.

"Использование кефира и других кисломолочных продуктов опасно тем, что мы создаем риск возникновения инфекции. Все-таки для обработки кожи нужно использовать средства, в которых нет бактерий", – заключила терапевт.

Ранее врач-дерматолог Елена Скорогудаева напомнила, кому не стоит загорать. По ее словам, у обладателей розовой кожи, голубых глаз и рыжих или светлых волос не синтезируется меланин, который защищает от УФ-излучения. Поэтому они наиболее уязвимы перед негативным влиянием солнца.

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