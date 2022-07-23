Названа опасность помидоров для здоровья человека

Врач-терапевт Владислав Ледовский рассказал, что любимые многими помидоры, могут быть опасными для здоровья.
В частности, по словам специалиста, томаты не рекомендуется злоупотреблять при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, так как они вызывают изжогу, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».
«Дело в том, что помидоры повышают кислотность в желудке и могут провоцировать учащение приступов изжоги, – пояснил доктор. – Противопоказаны томаты и при наличии почечных камней, из-за того, что большое их количество может привести к увеличению количества этих камней».
Кроме того, Ледовский напомнил, что существует риск аллергических реакций на помидоры, что также крайне опасно.