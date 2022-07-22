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3 часа назад

Названы пять лучших для мозга продуктов

Волгоградская правдаиещё 1

22 июля ежегодно празднуется Всемирный день мозга. В эту дату специалисты Роспотребнадзора рассказали волгоградцам о верных друзьях человеческого мозга среди продуктов питания.

Названы пять лучших для мозга продуктов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Головной мозг – важный орган ЦНС, который отвечает за состояние всего организма. Это значит, что любой сбой в его работе сразу же влияет на жизнеспособность человека. Поэтому важно внимательно относиться к питанию, чтобы обеспечить мозгу нужное количество витаминов, минералов и жирных кислот.

Полезной для работы мозга является жирная рыба. Она содержит много полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которая благотворно влияет на функционирование не только мозга, но и всего организма, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Большое количество омега-3 находится и в льняном масле. Его рекомендуется употреблять для укрепления памяти. А хранить льняное масло следует в холоде.

Горький шоколад содержит антоциан и флаванол. Эти вещества улучшают работу кровеносных сосудов и усиливают приток крови к мозгу, что помогает ему функционировать эффективнее, а также делает крепче память.

Много важных для здоровья мозга витаминов группы В есть в яйцах. Они борются с деменцией у пожилых людей, а у молодежи улучшают память и концентрацию.

Грецкие орехи наполнены мелатонином, магнием и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Эти вещества способствуют более быстрому восприятию информации, развивают память и другие когнитивные функции. Кроме того, они содержат стимулирующий мозг витамин Е. Ученые утверждают, что этот витамин может затормозить развитие болезни Альцгеймера.

Народная медицина,Роспотребнадзор,
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