Полезные свойства имбиря

Имбирь — это корнеплод, который поможет уменьшить вздутие живота и сделает его более плоским. Это один из продуктов, который немногие люди используют в своем рационе, однако он очень полезен. Диетологи отмечают, что имбирь обладает многими лечебными свойствами.