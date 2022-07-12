Как нормализовать давление без таблеток: совет врачей

«Человек укладывается, начинает дышать животом, руку можно положить прямо на пупок, и рука при вдохе должна подниматься. Так мы делаем три дыхательных движения. Дальше руки нужно переставить на грудную клетку, дышать так, чтобы грудная клетка раздвигалась, дыхание доходило до верхней части грудной клетки, до ключиц. Так три дыхательных движения. Потом снова можно вернуться на три дыхания животом, потом снова на грудную клетку. Упражнение занимает всего пару минут, но достаточно неплохо снижает артериальное давление», – рассказал врач о гимнастике.