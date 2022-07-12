Как нормализовать давление без таблеток: совет врачей

В некоторых случаях нормализовать давление можно без применения лекарственных средств. Для это достаточно сделать несколько простых упражнений, выпить чай или опустить ноги в теплую воду. Но, как предупреждают невролог Лаврентий Неустоев и терапевт Татьяна Романенко, при резких скачках давления без таблеток и помощи врача не обойтись.
Снизить давление, которое повысилось на фоне психо-эмоционального состояния, можно с помощью чая с мятой или клюквенного морса, советует в разговоре с «ФедералПресс» невролог Лаврентий Неустроев. По его словам, весьма кстати будет и дыхательная гимнастика.
«Человек укладывается, начинает дышать животом, руку можно положить прямо на пупок, и рука при вдохе должна подниматься. Так мы делаем три дыхательных движения. Дальше руки нужно переставить на грудную клетку, дышать так, чтобы грудная клетка раздвигалась, дыхание доходило до верхней части грудной клетки, до ключиц. Так три дыхательных движения. Потом снова можно вернуться на три дыхания животом, потом снова на грудную клетку. Упражнение занимает всего пару минут, но достаточно неплохо снижает артериальное давление», – рассказал врач о гимнастике.
Терапевт Татьяна Романенко считает, что при нормализации давления могут помочь горячие ножные ванн. При этом она советует не злоупотреблять народными методами лечения, а обращаться за помощью к специалисту.
«Как доктор с 30-летним стажем я все-таки не надеюсь на какие-то народные методы. Лучше не допускать повышения давления и принимать базовые препараты. Соответственно под рукой у вас должна быть ваша «скорая помощь» из определенных лекарственных средств, [назначенных ранее врачом]», – отметила Романенко.
Чтобы давление не повышалось, врачи рекомендуют следить за своим весом, вести активный образ жизни с умеренными физическими нагрузками, а также снизить потребление соленой пищи и наладить водный баланс организма.