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1 час назад

Врач назвал самую полезную специю для профилактики рака

Мир24иещё 1

Куркума считается одним из самых мощных натуральных целебных средств. Последние исследования подтвердили, что при регулярном употреблении специи снижается риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом в эфире «Россия 1» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Врач назвал специю для профилактики рака
Фото: Мир24Мир24

По его словам, все дело в куркумине, который содержится в специи. Это антиоксидантное вещество и оказывает положительный эффект.

«Были выявлены прямые эффекты куркумина, он возвращает опухолевой клетке чувствительность к факторам апоптоза, то есть опухолевая клетка способна сама себя уничтожить»,

– пояснил специалист.

Гинзбург отметил, что при регулярном употреблении куркумы значительно снижается риск развития рака толстой и прямой кишки, груди и предстательной железы.

Пряность можно включать в рацион всем без исключения. Ее можно добавлять в напитки, вторые блюда или выпечку.

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что куркумин улучшает память и повышает настроение у людей старшего возраста.

Народная медицина,Михаил Гинзбург,
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