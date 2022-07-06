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3 часа назад

Врач рассказал, как снять зуд от укусов насекомых при отсутствии специальных средств

Агентство «Москва»иещё 2

При отсутствии под рукой специальных средств зуд от укусов насекомых можно снять при помощи слабого раствора соды или уксуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, обладатель статуса «Московский врач» Галина Терещенко.

Как снять зуд от укусов насекомых при отсутствии специальных средств
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Укусы насекомых вызывают местную воспалительную реакцию, а также у предрасположенных лиц могут вызвать аллергические реакции. Чтобы снять зуд, место укуса лучше обработать антисептиком и помазать специальными противозудными наружными средствами. При отсутствии под рукой специальных средств, зуд можно снять при помощи так называемых народных средств - слабый уксусный или содовый раствор. Главное в этом случае не использовать уксус или соду в большой концентрации, чтобы не вызвать дерматит, обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус. Если укусы множественные и не помогают местные средства, лучше принять антигистаминный препарат внутрь», - сказала Терещенко.

Врач также предостерегла от расчесывания места укусов, так как в рану может попасть инфекция, и есть риск развития импетиго-заразного кожного заболевания.

«Поэтому, несмотря на сильное желание расчесать место укуса, лучше этого не делать, а сразу же нанести противозудное наружное средство», - подчеркнула специалист.

Народная медицина,
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