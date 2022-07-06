Как снять зуд от укусов насекомых при отсутствии специальных средств

При отсутствии под рукой специальных средств зуд от укусов насекомых можно снять при помощи слабого раствора соды или уксуса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, обладатель статуса «Московский врач» Галина Терещенко.
«Укусы насекомых вызывают местную воспалительную реакцию, а также у предрасположенных лиц могут вызвать аллергические реакции. Чтобы снять зуд, место укуса лучше обработать антисептиком и помазать специальными противозудными наружными средствами. При отсутствии под рукой специальных средств, зуд можно снять при помощи так называемых народных средств - слабый уксусный или содовый раствор. Главное в этом случае не использовать уксус или соду в большой концентрации, чтобы не вызвать дерматит, обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус. Если укусы множественные и не помогают местные средства, лучше принять антигистаминный препарат внутрь», - сказала Терещенко.
Врач также предостерегла от расчесывания места укусов, так как в рану может попасть инфекция, и есть риск развития импетиго-заразного кожного заболевания.
«Поэтому, несмотря на сильное желание расчесать место укуса, лучше этого не делать, а сразу же нанести противозудное наружное средство», - подчеркнула специалист.