Как снять зуд от укусов насекомых при отсутствии специальных средств

«Укусы насекомых вызывают местную воспалительную реакцию, а также у предрасположенных лиц могут вызвать аллергические реакции. Чтобы снять зуд, место укуса лучше обработать антисептиком и помазать специальными противозудными наружными средствами. При отсутствии под рукой специальных средств, зуд можно снять при помощи так называемых народных средств - слабый уксусный или содовый раствор. Главное в этом случае не использовать уксус или соду в большой концентрации, чтобы не вызвать дерматит, обычно это чайная ложка пищевой соды на стакан воды или разведенный до трехпроцентного столовый уксус. Если укусы множественные и не помогают местные средства, лучше принять антигистаминный препарат внутрь», - сказала Терещенко.