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2 часа назад

Лечение солнечных ожогов кефиром назвали опасным для здоровья

Inc-News

Оказывается, «бабушкин» метод не только не эффективен, но и может нанести вред. Источник фото: yandexБольшинство людей еще с детства помнят, как после обгорания на солнце мамы и бабушки натирали покрасневшие участки кожи кисломолочными продуктами – кефиром, сметаной, ряженкой и даже йогуртом.

Лечение солнечных ожогов кефиром назвали опасным
Фото: Inc-NewsInc-News

Но при этом, как говорит врач- дерматовенеролог Григорий Ибрагимов, никто не помнит о том, что в составе такой продукции содержится молочная кислота лактобактерии, способные только усиливать раздражение и углублять ожог.

И это в лучшем случае. А в худшем варианте кожный покров может подвергнуться бактериальной инфекции, что чревато весьма длительным лечением.

По словам медика, в двадцать первом веке существует масса эффективных и главное безопасных препаратов, рекомендованных для использования как раз в случае с обгорание кожи под солнцем.

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