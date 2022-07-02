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2 часа назад

Как справиться с зудом после укусов комаров. Домашние способы

Диана Товсепова

С наступлением лета люди проводят все больше времени на природе. Наслаждение от отдыха на свежем воздухе портят только комары, которые то и дело норовят попить нашей крови. О домашних методах борьбы с зудом после укусов читайте в материале "Рамблера".

Как справиться с зудом после укусов комаров. Домашние способы
Фото: PxherePxhere

На любой кухне есть много продуктов, которые могут быстро успокоить кожу после укуса.

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Одним из домашних средств от укусов комаров является солевой раствор. Он обладает вяжущими и рассасывающими свойствами, а также поглощает токсины, накопившиеся в волдыре после укуса. Благодаря этому можно быстро справиться с симптомами, вызванными укусом комара.

Для этого нужно приготовить достаточно крепкий раствор. Растворите ложку соли в стакане воды, намочите бумажную салфетку или марлю и протирайте место укуса несколько раз в день.

Ломтик лимона также облегчит симптомы укуса комара, потому как цитрусовый сок оказывает противовоспалительное действие. Достаточно приложить дольку лимона к месту укуса комара и повторять это несколько раз в день.

Капустный лист — укусы комаров можно довольно быстро вылечить с помощью капусты. Белокочанная капуста обладает многими свойствами, в том числе противовоспалительными и болеутоляющими. Лучше всего слегка помять капустный лист, чтобы он пустил сок. У него много полезных свойств. Например, помогает от перхоти и ускоряет заживление мелких ожогов. В случае укуса комара успокаивает жжение и уменьшает отек. Вы можете нанести луковый сок прямо на пораженное место.

Неприятные симптомы после укуса комара можно устранить с помощью эфирных масел. Лучше всего подойдут масла лаванды, эвкалипта и чайного дерева.

Лаванда не только помогает облегчить симптомы, но и ускоряет заживление. Преимуществом эвкалиптового масла являются его антибактериальные и противовирусные свойства. Оно также действует как обезболивающее и охлаждающее средство, поэтому прекрасно подходит от укусов комаров. Схожими свойствами обладает масло чайного дерева.

Важно понимать, что эфирные масла сильно конденсируются. Обычно крошечной капли достаточно, чтобы облегчить симптомы.

Народная медицина,
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