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59 минут назад

Назван лучший напиток для снижения уровня сахара в крови

Inc-News

Этот напиток для пользы дела лучше готовить самостоятельно.

Назван лучший напиток для снижения уровня сахара в крови
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследования иранских медиков показали, что одним из самых эффективных способов сдерживания роста глюкозы в крови является ромашковый чай.

По словам специалистов, всего три чашки такого чая ежедневно способны заметно облегчить жизни пациентам с диабетом второго типа и снизить риск его развития в преддиабетном состоянии.

При этом отмечается, что свою целебную силу напиток демонстрирует в основном при самостоятельном изготовлении из цветков этого достаточно распространенного растения.

Народная медицина,
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