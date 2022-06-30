Назван лучший напиток для снижения уровня сахара в крови

Этот напиток для пользы дела лучше готовить самостоятельно.
Исследования иранских медиков показали, что одним из самых эффективных способов сдерживания роста глюкозы в крови является ромашковый чай.
По словам специалистов, всего три чашки такого чая ежедневно способны заметно облегчить жизни пациентам с диабетом второго типа и снизить риск его развития в преддиабетном состоянии.
При этом отмечается, что свою целебную силу напиток демонстрирует в основном при самостоятельном изготовлении из цветков этого достаточно распространенного растения.