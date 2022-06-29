Растения, помогающие бороться со стрессом

Одуванчики, крапива и щавель — растения, в которых можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов среди дикоросов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.