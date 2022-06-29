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56 минут назад

Растения, помогающие бороться со стрессом

Ura.Ruиещё 1

Одуванчики, крапива и щавель — растения, в которых можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов среди дикоросов. Они улучшают качество крови, состояние нервной системы, улучшают работу кишечника. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

Растения, помогающие бороться со стрессом
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В средней полосе России растут одуванчики, крапива и щавель. Из них можно делать смузи, супы, салаты. В этих зеленых композициях можно найти наибольшее количество витаминов и микроэлементов»,

— заявила Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Диетолог уточнила, что в пищу годятся только растения, выросшие вне городской черты. Остальные же могут содержать токсичные элементы.

Народная медицина,
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