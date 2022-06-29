От каких видов онкологии может защитить помидор

Врач рассказал о таком веществе, обильно содержащемся в помидоре, как ликопин. Это каротиноид, многогранно действующий на организм. Это вещество способствует профилактике и защищает организм от рака молочной железы, простаты, толстого кишечника. К тому же ликопин является хорошей защитой от атеросклероза.