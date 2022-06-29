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24 минуты назад

От каких видов онкологии может защитить помидор

Ferra.ru

Врач-эндокринолог Алексей Калиничев объяснил, чем полезен помидор в качестве профилактики некоторых видов онкологии.

От каких видов онкологии может защитить помидор
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач рассказал о таком веществе, обильно содержащемся в помидоре, как ликопин. Это каротиноид, многогранно действующий на организм. Это вещество способствует профилактике и защищает организм от рака молочной железы, простаты, толстого кишечника. К тому же ликопин является хорошей защитой от атеросклероза.

Но кроме этого, помидоры нужно есть для профилактики болезней мозга. Ликопин уменьшает уровень гликированного гемоглобина, понижает артериальное давление.

Народная медицина,Алексей Калиничев,
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