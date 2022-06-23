Три специи для облегчения симптомов артрита и боли в суставах

Имбирь может помочь избавиться от симптомов артрита. Об это говорят исследования ученых.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Специи могут быть отличным противовоспалительным источником – чем больше противовоспалительных продуктов и специй в рационе, тем эффективнее подавляется хроническое воспаление. Именно из-за его обострений у людей с артритом воспаляются и болят суставы, другие части тела. Определенные специи вполне способны блокировать дальнейшее развитие воспаления",

— сообщают специалисты.

Фонд артрита утверждает, что пряный корень содержит такие химические вещества как гингерол и шогаол – они обладают способностью блокировать пути воспаления в организме.

Далее идет корица. Коричный альдегид и коричная кислота, содержащиеся в корице, обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами.

Сюда относится и куркума. Эксперты сообщают, что активным химическим веществом в корне куркумы является куркумин, который способен блокировать воспалительные цитокины и ферменты в двух воспалительных путях, сообщает «МедикФорум».