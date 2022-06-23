Ароматный травяной чай — не только вкусный, но и очень полезный. Чтобы настой получился действительно богатым витаминами, необходимо знать, когда собирать на зиму листья смородины.

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Процесс сбора листьев смородины

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Технология сбора смородиновых листочков зависит от конкретной цели. Заниматься засушкой в любое удобное время можно в случае, если хотим с помощью листьев вкусной ягоды ароматизировать чай. Если же перед нами стоят более глобальные задачи, а именно — максимальное получение полезных веществ, соблюдаем несколько простых, но важных правил:

Сбор производим в мае, в период цветения ягодного куста, либо в июне, когда листочки обрели ярко-зеленый цвет. Оптимальное время — утренние часы в период с 10 до 12 дня, когда они уже просохли от росы, но не успели нагреться от раскаленного солнца. Листья среднего размера идеально подходят для засушки — именно такие и срываем. Отдаем предпочтение исключительно отборным листочкам, на которых нет следов болезни и присутствия вредителей.

Распустившиеся цветочки — прямое доказательство того, что в листве собралось максимальное количество витамина C, макро- и микроэлементов, эфирных масел и антиоксидантов. Срывать листву можно любым удобным способом: вручную или с помощью ножниц. Главное в процессе — не повредить ствол.

Подготовка листьев к сушке

Собрав ягодные листья, сразу же надо их перебрать, в случае попавших поврежденных листочков, убрать их. Материал должен быть исключительно ровный, не подверженный заражению насекомых.

Далее каждый листик следует аккуратно очистить от загрязнений сухой салфеткой. Мыть листья не рекомендуется, это чревато их гниением и значительным увеличением времени на просушку. Да и храниться промытые листочки будут гораздо меньше. В идеале, если за пару дней до сборов не было дождя, который бы искупал сырье, облить смородиновый куст с лейки. Так поступать нужно лишь в случае, если точно известно, что в ближайшее время будет стоять сухая и солнечная погода. Для сушки необходимо заранее подготовить тару. Это может быть поднос, противень или решетка.

Варианты сушки

Просушка ягодного сырья — важнейшая часть заготовки сбора. Есть несколько способов, как это можно сделать, и у каждого свои преимущества и недостатки.

Естественная сушка

Для заготовки сырья потребуется выполнить ряд простых действий, а именно:

Разложить листья на поддон (желательно с перфорацией) для равномерного высушивания материала. Чтобы во время процесса сушки смородиновые листья не утратили свой аромат, полезные свойства и цвет, оставить поддон в тени, где нет активного солнца. Не реже чем раз в день менять влажную подстилку (бумажное полотенце или салфетки) на сухую. И дважды в сутки аккуратно, чтобы не повредить целостность, переворачивать сырье.

Процесс высушивания занимает от 5 до 7 дней. Сухие листочки, подверженные ломкости, — прямое доказательство того, что их пора убирать на дальнейшее хранение.

С помощью электросушилки

Выяснив, когда собирать листья смородины на зиму, можно заняться их сушкой. Для этих целей можно воспользоваться специальным прибором. Последовательность действий такова:

На поддон разложить сырье в один слой и активировать режим «Трава». Если в модели такового не предусмотрено, просто выставить температурный режим от 40 до 50 градусов. Через 2–3 часа сырье готово для перекладывания в тару для дальнейшего хранения.

Во время сушки, необходимо следить за процессом, если листочки слегка влажные — увеличить время, если уже сухие на ощупь — остановить таймер.

В духовом шкафу

В отличие от электросушилки, в духовке листья смородины будут сохнуть дольше, но такой метод тоже часто используется хозяйками. Для этого нужно:

Дно противня застелить пергаментной бумагой, разложить на нее листочки так, чтобы между ними оставались зазоры. Отправить в заранее разогретую до 45–50° духовку приблизительно на 3–4 часа. Не реже чем через каждый час аккуратно переворачивать листочки и менять местами противень, так сырье быстрее и равномернее просохнет. Процесс ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, пересыхание листвы и тем более подгорание чревато потерей большей части полезных веществ. Ферментация

В отличие от предыдущих способов, этот более трудоемкий, но на выходе заготовка получается более ароматной и полезной. Рассмотрим процесс поэтапно:

Разложить листочки на ровной поверхности и убрать сырье на 12–24 часа в темное, хорошо проветриваемое место. Таким образом сырье становится вяленым, приобретая эластичность. Стопками по 5–7 листочков, сложенных друг на друга, скручивать в колбаску. Отбивать скалкой или отжимать руками до тех пор, пока заготовки не дадут сок. Переложить влажные от сока смородиновые листья в емкость. В таком состоянии они должны простоять, накрытые марлей, 6 часов при температуре 25–28 градусов, достигнув брожения. Переложить заготовки, источающие приятный ягодный аромат, на противень и подвергнуть дальнейшей сушке. Это можно сделать любым удобным способом: естественным образом, в духовке или электросушилке.

Чего нельзя делать при сушке смородиновых листьев

Ягодное сырье, подобно губке, обладает способностью впитывать в себя посторонние запахи. Следовательно, ни в коем случае нельзя производить сушку вблизи приправ и продуктов с выраженным ароматом.

Использовать полиэтиленовый пакет для хранения высушенных листьев не рекомендуется. В нем велика вероятность создания конденсата и попадание воздуха, что неминуемо приведет к появлению налета плесени и порчи заготовки.

Дальнейшее хранение смородиновых листьев

Готовое сырье довольно хрупкое и для удобства его измельчают, после этого перекладывают в чистую, сухую стеклянную банку с плотной крышкой или тканевый мешочек. В таком виде ароматные высушенные листья смородины идеально подходят для придания непревзойденного аромата традиционному черному чаю. Сушеные ягодные листья могут стать и самостоятельным компонентом для приготовления вкусного, полезного напитка на основе трав.

При соблюдении температурных условий (в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей) заготовка хранится в течение 3-х лет. Но лучше всего ежегодно пополнять запасы свежим сырьем.

Заваривание чая с добавлением высушенных смородиновых листьев

Любители ароматизированного чая наверняка оценят вкус и аромат свежезаваренного напитка. На 1 ч. л. черного или зеленого чая добавляют пару ложек сухого, измельченного сырья из смородины. Заливают кипятком, оставляют настояться в течение 15 минут, затем разливают по чашкам и по вкусу добавляют сахар. При желании перед подачей чай можно процедить.

Из листьев смородины получается изумительный напиток. Все, что нужно для приготовления, — 2–3 столовые ложки сухих листьев залить кипятком, оставить на 3 часа настояться под закрытой крышкой, после чего пить. Если напиток получился слишком концентрированным, можно слегка разбавить кипяченой водой. Листья смородины идеально сочетаются с медом, имбирем, мятой и лимоном.

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