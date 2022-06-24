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1 час назад

Названы  три полезных свойства мяты

Letidor.ruиещё 3

Мята используется не только в питании, но и в изготовлении кремов, зубной пасты, духов и мыла. Все благодаря ее уникальному аромату. В медицине мята выступает как успокоительное, средство от головной боли, при проблемах со зрением. Популярны чаи с мятой и эфирное масло. Это растение одно из самых используемых в мире. Подробности читайте в нашей новости.

Названы три полезных свойства мяты
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Турецкие медики рассказали о полезных свойствах мяты, по мнению специалистов, растение отлично помогает людям с простудой, потому что обладает свойством «открывать» дыхательные пути, пишет издание Haber7.

Эффективна мята при лечении астмы и бронхита, а масло помогает вылечить прыщи — если его точечно наносить на воспаления. Мятный чай отлично снимает стресс и помогает сохранить психическое здоровье.

Ранее «Летидор» писал о том, что названо растение, быстро снижающее уровень сахара в крови.

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