Травница назвала безопасное средство от стресса

Профессиональный фитооздоровитель Яна Милосердова в беседе с «Мослентой» назвала травы, которые безопасно можно принимать при борьбе со стрессом. Специалист отметила, что такое средство поможет, если у человека нет панических атак и других серьезных проявлений нестабильности психики.

Фото: Мослента Мослента

«Можно взять мелиссу, ромашку и котовник. Смешать, заварить, пить. Очень хорошо и безопасно успокаивает»,

— сообщила травница.

Она порекомендовала при употреблении этих трав отказаться от кофе или пить его за четыре часа до применения сбора.

Самыми безопасными местами для покупки трав Милосердова назвала аптеки и экофабрики, где могут предоставить документы о качестве сырья.

«Удобнее всего зайти к фитооздоровителю, взять рецепт и потом самостоятельно сбор смешать»,