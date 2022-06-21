Токсиколог развеял миф об отсасывании яда после укуса змеи

Популярный миф об отсасывании яда после укуса змеи в разговоре с NEWS.ru развеял врач-токсиколог НИИ имени Склифосовского Михаил Завадовский.
«От этой процедуры можно получить гораздо больше неприятных последствий, чем пользы», — цитирует токсиколога издание.
А угроза столбняка при недолжной обработке места укуса устраняется вакциной.
По словам врача, укушенным змеей людям в первую очередь необходима эмболизация (введение экспертом внутрисосудистого субстрата — примечание «Мосленты»), покой и возвышенное положение травмированной конечности.
Токсиколог напомнил, что в России самой опасной змеей остается гадюка.
«Отдельно хочу отметить, что змеи не нападают на людей, пока не чувствуют от них угрозу, так что в большинстве случаев встреча с гадюкой вам ничем не грозит», — заявил эксперт.