Топ-5 разноцветных продуктов от деменции

Эксперты ВОЗ подсчитали, что к 2050 году на планете деменцией будут страдать около 152 млн человек. Лечения у этого заболевания нет. Но оказалось, что улучшить память и когнитивные функции мозга могут ярко окрашенные ягоды, овощи и фрукты, преимущественно красного и фиолетового цвета.

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КЛЮКВА

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Эта красная ягода богата флавоноидами, витамином С и массой полезных микроэлементов. Ученые Норвичской медицинской школы в Великобритании провели исследование на 60 добровольцах-одногодках в возрасте до 70 лет, разделив группу пополам. Та часть группы добровольцев, что в течение 12 недель употребляла клюкву в качестве десерта, показала лучшие результаты с тестами на память и сообразительность. Авторы эксперимента отмечают, что клюква доставляет глюкозу и кислород до тех участков мозга, которые отвечают за когнитивные функции, в частности за консолидацию памяти и извлечение информации из памяти.

ЧЕРНИКА

Эта ягода - рекордсмен по числу питательных микроэлементов и антиоксидантов, включая антоцианин. Черника оказалась полезна не только для зрения. Она также активизирует память. Антоцианин, который придает ягоде такой насыщенный цвет, еще поддерживает организм при сопротивлении инфекциям и улучшает обмен веществ. В Университете Цинциннати в США также провели эксперимент с участием 33 добровольцев из числа местных жителей в возрасте от 55 до 65 лет. Все они страдали ожирением и нарушением памяти. Через несколько дней употреблявшие чернику люди показали лучшие результаты в тестах на память и ассоциативное мышление.

БАНАНЫ

Благодаря высокому содержанию калия и магния бананы полезны для сердца, сосудов и почек. Бананы укрепляют иммунитет и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А все, что полезно для сердца, полезно и для мозга. Чаще всего деменция связана с возрастными нарушениями кровоснабжения мозга.

ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ

Все виды салатов, шпинат, щавель, зеленый лук, проростки пшеницы содержат фолиевую кислоту, полезную для сердца и сосудов. Улучшаете состояние сосудов - улучшаете память. Кроме того, листовые овощи содержат большое количество клетчатки, которая помогает держать нормальный обмен веществ и постоянный вес.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ И БОБОВЫЕ

Ядрышки грецкого ореха по форме напоминают человеческий мозг, поэтому еще древние медики, полагая, что подобное лечится подобным, рекомендовали их пациентам для ясного ума. И, как ни странно, попали в точку. Среди всех орехов мира именно грецкие являются рекордсменами по содержанию омега-3 жирных кислот и других полезных для мозга веществ. Но и про другие орехи, обычные семечки подсолнуха и арахис, который с точки зрения ботаники вообще не орех, а принадлежит к бобовым, забывать не стоит. Они тоже по-своему полезны.