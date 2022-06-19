Эксперты назвали три чудодейственных свойства липы

Липа – это единственное растение, которое способно успокаивать и тело, и кожу, и дух. Кроме этого, она обладает другими свойствами, положительно влияющими на здоровье.

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Соцветия липы содержат большое количество полезных компонентов. Среди них специалисты выделяют дубильные вещества, кислые фенолы, проантоцианидины, ароматическую эссенцию. При этом листья богаты белками и сахарами, которые не навредят даже людям, страдающим от сахарного диабета.

Липа – хорошее средство от стресса, пишет En Son Haber. Соцветия растения успокаивают нервную систему. Они также способствуют нормализации сна.

Кроме этого, растение положительно влияет на пищеварительную систему. Оно способствует выведению токсинов из организма, растворению мочевой кислоты, стимулирует регулярное выделение желчи.

Липа полезна и для кожи, особенно лица. Она содержит большое количество антиоксидантов, что помогает сохранить молодость. Помимо этого, растение обладает увлажняющим эффектом и борется с прыщами.