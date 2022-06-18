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3 часа назад

Кардиолог перечислил стабилизирующие давление напитки

Вечерняя Москва

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский перечислил напитки для стабилизации давления.

Кардиолог перечислил стабилизирующие давление напитки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, специалист посоветовал употреблять травяные чаи, а также отвары валерианы, календулы и шиповника. При этом, уточнил он, будут полезны чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой.

— Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки,

— сказал кардиолог.

Данные напитки осуществляют воздействие через нервную систему и стабилизируют артериальное давление, улучшают сон и уменьшают нервное напряжение, передает слова Серебрянского телеканал «Москва 24».

Народная медицина,Юрий Серебрянский,
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