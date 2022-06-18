Кардиолог перечислил стабилизирующие давление напитки

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский перечислил напитки для стабилизации давления.
Так, специалист посоветовал употреблять травяные чаи, а также отвары валерианы, календулы и шиповника. При этом, уточнил он, будут полезны чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой.
— Это может быть еще корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки,
— сказал кардиолог.
Данные напитки осуществляют воздействие через нервную систему и стабилизируют артериальное давление, улучшают сон и уменьшают нервное напряжение, передает слова Серебрянского телеканал «Москва 24».