Правда ли, что красное вино может понизить давление

Часто винам приписывают чуть ли не чудодейственные свойства, отмечая, что ежедневное употребление напитка приносит организму пользу. В частности, говорят, что красное вино обладает способностью понижать давление, а белое в некоторых случаях способно, напротив, его повысить. Так ли это на самом деле, «Рамблер» узнал у эксперта.

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Красное сухое вино наделяют порой поистине целебной силой. Говорят, что хорошие напитки, в которых не содержатся красители и всевозможные добавки, чуть ли не кладезь микроэлементов и антиоксидантов, которые полезны человеку. Также существует расхожее мнение, что употребляя сухое вино в небольших дозах, можно понизить артериальное давление в том, случае, если оно было повышенным.

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Некоторые рекомендуют пить в ограниченных количествах красное столовое вино для повышения артериального давления. В качестве аргумента сторонники такой своеобразной «винотерапии» приводят тот факт, что напиток ускоряет сердечный ритм и кровообращение, в результате чего и повышается давление.

Умеренные количества красного вина (не более 1 бокала) действительно способствуют расширению сосудов. Но не надо забывать, что у многих людей алкоголь вызывает тахикардию, что приводит к повышенной нагрузке на сердечную мышцу. Красное вино не обладает свойством утоления жажды, поэтому я не вижу никакого смысла приписывать алкоголю лечебные свойства. Нет у данной группы напитков никакого лечебного или положительного эффекта.



Если мы возьмем самый яркий пример применения сухого красного вина у военнослужащих, большим фактором здесь было снятие стрессовой нагрузки. Тут алкоголь используется как вещество, которое расслабляет центральную нервную систему. Алкоголь также иногда используется как стимулятор аппетита, когда у человека есть проблемы с восприятием пищи. Это бывает при вегетососудистых кризах, у людей с онкологией, у людей с астенией. Но лечение гипертонии алкоголем это неприемлемая тактика. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Что касается белого вина, ему приписывают способность при пониженном давлении постепенно его повышать, улучшая кровообращение. Но, во-первых, никаких научных подтверждений этого факта нет, а во-вторых, лечить гипертонию вином просто опасно.

Ни белое, ни красное, ни розовое вино, нельзя рассматривать как лекарство для купирования гипертонического криза или как способ лечения артериальной гипертонии. Все эти методы рано или поздно приведут к осложнению гипертонии и развитию инфаркта или инсульта.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Иногда люди жалуются на то, что после употребления красного или белого вина у них начинает болеть голова. При этом обычно виновником головной боли считают какой-то один из этих напитков. Однако, на самом деле это не так.

Головная боль после употребления вина обычно нехарактерна, потому что наш организм на восприятие алкоголя отвечает ферментом, который перерабатывает. Но если у человека возникает головная боль, это свидетельствует о спазме сосудов при применении алкоголя. Это индивидуальная реакция, нельзя приписывать ее к красному или белому вину.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Необходимо также помнить и о негативных последствиях употребления алкоголя. Так, совершенно очевидно, что пить спиртные напитки (в том числе и вино) нельзя при гастрите, панкреатите, язве желудка, той же гипертонии и некоторых других проблемах со здоровьем. А также не стоит верить множеству мифов о вине и пытаться лечить разного рода недомогания бокалом сухого.