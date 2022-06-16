Правда ли, что красное вино может понизить давление

Часто винам приписывают чуть ли не чудодейственные свойства, отмечая, что ежедневное употребление напитка приносит организму пользу. В частности, говорят, что красное вино обладает способностью понижать давление, а белое в некоторых случаях способно, напротив, его повысить. Так ли это на самом деле, «Рамблер» узнал у эксперта.
Красное сухое вино наделяют порой поистине целебной силой. Говорят, что хорошие напитки, в которых не содержатся красители и всевозможные добавки, чуть ли не кладезь микроэлементов и антиоксидантов, которые полезны человеку. Также существует расхожее мнение, что употребляя сухое вино в небольших дозах, можно понизить артериальное давление в том, случае, если оно было повышенным.
Некоторые рекомендуют пить в ограниченных количествах красное столовое вино для повышения артериального давления. В качестве аргумента сторонники такой своеобразной «винотерапии» приводят тот факт, что напиток ускоряет сердечный ритм и кровообращение, в результате чего и повышается давление.
Что касается белого вина, ему приписывают способность при пониженном давлении постепенно его повышать, улучшая кровообращение. Но, во-первых, никаких научных подтверждений этого факта нет, а во-вторых, лечить гипертонию вином просто опасно.
Иногда люди жалуются на то, что после употребления красного или белого вина у них начинает болеть голова. При этом обычно виновником головной боли считают какой-то один из этих напитков. Однако, на самом деле это не так.
Необходимо также помнить и о негативных последствиях употребления алкоголя. Так, совершенно очевидно, что пить спиртные напитки (в том числе и вино) нельзя при гастрите, панкреатите, язве желудка, той же гипертонии и некоторых других проблемах со здоровьем. А также не стоит верить множеству мифов о вине и пытаться лечить разного рода недомогания бокалом сухого.