Как шелуха от чеснока укрепит ваше здоровье

Чеснок считается натуральным антибиотиком. Однако полезными свойствами обладает и его шелуха. Вот почему специалисты не советуют её выбрасывать.

Как антиоксидант воздействуют на организм человека не только зубчики чеснока, но и его шелуха. Благодаря ей вы станете выглядеть моложе.

Учёные отмечают, что в чесночной шелухе есть как минимум шесть антиоксидантов. Важнейшие из них - противовоспалительные фенилпропаноиды, которые поддерживают здоровье сердца и борются со старением организма.

Присутствует в шелухе от чеснока и кверцетин. Это вещество разглаживает морщины, замедляет процесс старения, борется с воспалением и свободными радикалами. Всё это улучшает внешний вид кожи.

Есть несколько способов использования чесночной шелухи. Например, на основе этой шелухи можно приготовить чай, её можно добавлять в травяные чаи, использовать в высушенном виде как порошок. Кроме того, процеженный отвар из шелухи подойдёт для первых блюд.