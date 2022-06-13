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2 часа назад

Как шелуха от чеснока укрепит ваше здоровье

Ferra.ruиещё 1

Чеснок считается натуральным антибиотиком. Однако полезными свойствами обладает и его шелуха. Вот почему специалисты не советуют её выбрасывать.

Как шелуха от чеснока укрепит ваше здоровье
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как антиоксидант воздействуют на организм человека не только зубчики чеснока, но и его шелуха. Благодаря ей вы станете выглядеть моложе.

Учёные отмечают, что в чесночной шелухе есть как минимум шесть антиоксидантов. Важнейшие из них - противовоспалительные фенилпропаноиды, которые поддерживают здоровье сердца и борются со старением организма.

Присутствует в шелухе от чеснока и кверцетин. Это вещество разглаживает морщины, замедляет процесс старения, борется с воспалением и свободными радикалами. Всё это улучшает внешний вид кожи.

Есть несколько способов использования чесночной шелухи. Например, на основе этой шелухи можно приготовить чай, её можно добавлять в травяные чаи, использовать в высушенном виде как порошок. Кроме того, процеженный отвар из шелухи подойдёт для первых блюд.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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