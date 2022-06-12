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30 минут назад

Барбарис оказался способен спасти от рака

Ferra.ru

Барбарис - растение, которое нередко используется в традиционной медицине. Однако научные исследования показывают, что барбарис действительно может оказывать на организм лечебное действие.

Барбарис оказался способен спасти от рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста по онкологии, профессора, доктора Угура Джошкуна, в состав барбариса входит особый элемент - берберин. Это вещество способно помочь при раке лёгких. Ранее было известно, что барбарис также полезен при лечении сахарного диабета.

Результаты недавнего исследования, опубликованные в издании Pharmaceutics, показали, что соединение берберин может влиять на пролиферацию (размножение) клеток при раке лёгких. Кроме того, как отмечают авторы работы, данное вещество способно уменьшить повреждение лёгких и их воспаление.

По словам Джошкуна, благодаря полученным в ходе исследования данным, возможно, удастся создать препарат от рака лёгких. При этом эксперт подчеркнул, что берберин может быть опасным для человека из-за побочных эффектов и взаимодействия с другими лекарствами от рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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