Можно ли принимать мед диабетикам

Часто утверждается, что он содержит всю таблицу Менделеева. Это только одна из его лестных характеристик. Мы не стараемся опорочить «сладкое золото», а просто хотим напомнить, что на меде, как и на солнце, бывают пятна.

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К сожалению, есть неуемные и фанатичные апологеты, рекомендующие мед вместо лекарств при всех болезнях, включая даже сахарный диабет. Это, конечно, глупость. Мед можно использовать при массе заболеваний, он будет привносить в лечение небольшие дозы витаминов, макро- и микроэлементов, некоторых других полезных веществ, но необходимости в настоящих лекарствах он не отменяет.

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А вот при диабете к меду нужно относиться так же строго, как и к сахару. Заблуждение о полезности меда при диабете, по-видимому, связано с фруктозой. Это вещество тоже относится к сахарам, и в меде его очень много. В отличие от обычного сахара (его химическое название сахароза), фруктозу диабетикам не так строго запрещено употреб­лять. Причина в том, что для своего усвоения она не требует инсулина, как сахароза. Ее даже включают в состав диабетических продуктов. Но, как было доказано учеными в последние годы, у фруктозы есть много серьезных негативных эффектов.

Все рассказы о том, что мед можно есть при диабете, сказки: эта природная сладость содержит примерно 35% фруктозы и 33% глюкозы. Примерно такое же соотношение этих веществ и в обычном сахаре. Ведь состав «белой смерти» представляет собой не что иное, как сахарозу, то есть химическое соединение фруктозы с глюкозой. Так что, поглощая столовую ложку меда, вы употребляете примерно столько же фруктозы и глюкозы, сколько их содержится в двух кусочках сахара.

Есть у меда еще один минус. Он достаточно часто вызывает аллергические реакции. Поэтому аллергикам, любящим полакомиться медом, нужно соблюдать не только чувство меры, но и быть начеку - мед может стать для них новым аллергеном.

Вообще мед не любит излишеств. Природа наградила его запредельной сладостью, наверное, для того, чтобы ограничить его бесконтрольное потребление. Даже заядлые сладкоежки вынуждены поглощать мед плавно и постепенно. Большая доза меда, сразу отправленная в рот, может спровоцировать спазм глотки вплоть до серьезного нарушения дыхания. Известны случаи, когда такая страсть к «сладкому золоту» заканчивалась трагически.

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