Как прогулки, рассол и яичница помогут справиться с похмельем

Врач-терапевт клиники Biorise, Гузель Лихтина и терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева рассказали о том, как избавиться от похмелья.

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По словам специалистов, симптомы похмелья вызваны обезвоживанием и нарушением водно-солевого баланса в организме. В первую очередь нужно вернуть организму потерянную жидкость и электролиты.

В этом вам помогут растворы для регидратации, минеральная вода, наваристые мясные бульоны, рассол, спортивные напитки-изотоники.

При употреблении алкоголя также падает уровень сахара в крови. Быстро вернуть его в норму можно выпив стакан фруктового сока или чашку сладкого чая.

Завтрак должен быть богат белками и углеводами. Яичница, омлет, овсяная каша помогут восстановить силы без лишней нагрузки на печень, рассказала Георгиева.

Улучшит ваше самочувствие контрастный душ — он приведет в норму тонус сосудов и восстановит кровообращение. После этой процедуры Лихтина рекомендует прогулку на свежем воздухе — это обеспечит доступ кислорода к тканям и быстрее выведет токсины из организма.