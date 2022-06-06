Как прогулки, рассол и яичница помогут справиться с похмельем

Врач-терапевт клиники Biorise, Гузель Лихтина и терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева рассказали о том, как избавиться от похмелья.
По словам специалистов, симптомы похмелья вызваны обезвоживанием и нарушением водно-солевого баланса в организме. В первую очередь нужно вернуть организму потерянную жидкость и электролиты.
В этом вам помогут растворы для регидратации, минеральная вода, наваристые мясные бульоны, рассол, спортивные напитки-изотоники.
При употреблении алкоголя также падает уровень сахара в крови. Быстро вернуть его в норму можно выпив стакан фруктового сока или чашку сладкого чая.
Завтрак должен быть богат белками и углеводами. Яичница, омлет, овсяная каша помогут восстановить силы без лишней нагрузки на печень, рассказала Георгиева.
Улучшит ваше самочувствие контрастный душ — он приведет в норму тонус сосудов и восстановит кровообращение. После этой процедуры Лихтина рекомендует прогулку на свежем воздухе — это обеспечит доступ кислорода к тканям и быстрее выведет токсины из организма.
Ну а если уж вам совсем плохо и симптомы не проходят, на помощь придут специалисты с капельницами.