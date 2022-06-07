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5 минут назад

Врач рассказала о пользе граната при онкологии

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Гранат и его сок полезны в борьбе с онкологией, потому что способствуют гибели раковых клеток, рассказала врач-нефролог Ольга Бердникова, пишет издание «Доктор Питер».

Врач рассказала о пользе граната при онкологии
Фото: Мир24Мир24

Специалист объяснила, что в плодах граната содержится эллаговая кислота. Данное вещество препятствует делению раковых клеток в организме, вызывая такое явление, как апоптоз (естественную гибель опухолевых клеток).

«Это исследовано в лабораториях, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана»,

– подчеркнула Бердникова.

По ее словам, сам фрукт и его сок также принесут пользу гипертоникам из-за того, что благоприятно действуют на сосуды и способны снижать артериальное давление.

«Для оздоровления начинайте с разбавленного свежевыжатого сока (полстакана воды на полстакана сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит»,

– отметила врач.

При этом, по словам Бердниковой, магазинные соки полезными свойствами не обладают, так как подвергаются стерилизации.

Народная медицина,
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