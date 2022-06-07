Врач рассказала о пользе граната при онкологии

Гранат и его сок полезны в борьбе с онкологией, потому что способствуют гибели раковых клеток, рассказала врач-нефролог Ольга Бердникова, пишет издание «Доктор Питер».

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Специалист объяснила, что в плодах граната содержится эллаговая кислота. Данное вещество препятствует делению раковых клеток в организме, вызывая такое явление, как апоптоз (естественную гибель опухолевых клеток).

«Это исследовано в лабораториях, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана»,

– подчеркнула Бердникова.

По ее словам, сам фрукт и его сок также принесут пользу гипертоникам из-за того, что благоприятно действуют на сосуды и способны снижать артериальное давление.

«Для оздоровления начинайте с разбавленного свежевыжатого сока (полстакана воды на полстакана сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит»,

– отметила врач.