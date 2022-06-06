Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали способы избавиться от отеков по утрам

Lenta.ru

Главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала способы, которые помогут справиться с отеками по утрам. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она дала рекомендации всем, кто сталкивается с этой проблемой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Россиянам назвали способы избавиться от отеков по утрам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Шаповаленко, одним из самых эффективных способов борьбы с отеками является правильное питание. В частности, она призвала ограничить употребление соли. Также, отметила врач, избавиться от отеков в первой половине дня поможет регулярная физическая нагрузка.

Ее коллега, врач-нефролог Мария Дубинская посоветовала принимать по утрам контрастный душ.

«Контрастный душ — это прекрасное средство [от отеков], особенно утром. Можно воспользоваться контрастным душем и улучшить микроциркуляцию тканей, разогнать немного кровь», — заявила она.

Народная медицина,Татьяна Шаповаленко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители