Россиянам назвали способы избавиться от отеков по утрам

Главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала способы, которые помогут справиться с отеками по утрам. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она дала рекомендации всем, кто сталкивается с этой проблемой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».