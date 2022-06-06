Можно ли снизить давление при помощи кефира

Согласно статистике, гипертонией страдает 30-45% взрослого населения в мире. Неудивительно, что и сами пациенты, и врачи ищут эффективные средства в борьбе с этим недугом. Некоторые, например, считают, что помощь при гипертонии может оказать кефир. Так ли это на самом деле, «Рамблеру» рассказал эксперт.
Некоторые ученые считают, что в некоторых случаях причиной гипертонии может быть нарушение баланса кишечной микрофлоры, а пробиотики, содержащиеся, в частности, в кефире, помогают снизить давление.
Так, некоторое время назад американские исследователи заявили, что кефир помогает наладить связь между пищеварительной и нервной системами, следовательно, оказывает помощь и в борьбе с гипертонией.
Были проведены исследования, в ходе которых крысам, страдающим гипертонией, регулярно давали кефир. Через два месяца у животных восстановилась барьерная функция кишечника, нормализовалось давление и в их крови обнаружили меньшее количество токсичных веществ, связанных с разрушением клеток. Исследователи предположили, что пищеварительная и нервная системы начали совместную работу над понижением давления.
Но стоит ли на самом деле уповать на кефир в борьбе с гипертонией? Отвечает эксперт.
Напоминаем, что заниматься самолечением точно не стоит. И заменять лекарства, прописанные вам врачом, народными средствами — не самая лучшая идея. В случае недомогания обязательно обращайтесь к специалисту и следуйте его советам.