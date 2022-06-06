Можно ли снизить давление при помощи кефира

Во всем мире артериальная гипертония — это повышение давления выше 140/90 в постоянном режиме. Она характеризуется поражением органов-мишеней: сердце, почки, глаза, сосуды. Соответственно, в основе артериальной гипертонии, если это стойкая форма, лежит причина, гораздо более серьезная, чем нарушение микрофлоры ЖКТ. Эта проблема связана с развитием почечной недостаточности, с нарушением работы сердца, с выбросом гормонов, проблема, связанная с нарушением работы контроля артериального давления организмом человека. Если у человека симптоматическое повышение артериального давления, то причинами могут быть мышечные спазмы, смена погоды, психоэмоциональная нагрузка, но, опять же, не нарушение работы ЖКТ. Поэтому я считаю, что переоценивать роль микрофлоры в ситуации с артериальным давлением точно не стоит. Безусловно, кефир —полезный продукт, но воспринимать его как лекарство, тем более в контексте артериальной гипертонии, точно не стоит.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"