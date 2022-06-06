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2 часа назад

Можно ли снизить давление при помощи кефира

Мария Кимакович
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Согласно статистике, гипертонией страдает 30-45% взрослого населения в мире. Неудивительно, что и сами пациенты, и врачи ищут эффективные средства в борьбе с этим недугом. Некоторые, например, считают, что помощь при гипертонии может оказать кефир. Так ли это на самом деле, «Рамблеру» рассказал эксперт.

Можно ли снизить давление при помощи кефира
Фото: unsplash.comunsplash.com

Некоторые ученые считают, что в некоторых случаях причиной гипертонии может быть нарушение баланса кишечной микрофлоры, а пробиотики, содержащиеся, в частности, в кефире, помогают снизить давление.

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Так, некоторое время назад американские исследователи заявили, что кефир помогает наладить связь между пищеварительной и нервной системами, следовательно, оказывает помощь и в борьбе с гипертонией.

Были проведены исследования, в ходе которых крысам, страдающим гипертонией, регулярно давали кефир. Через два месяца у животных восстановилась барьерная функция кишечника, нормализовалось давление и в их крови обнаружили меньшее количество токсичных веществ, связанных с разрушением клеток. Исследователи предположили, что пищеварительная и нервная системы начали совместную работу над понижением давления.

Но стоит ли на самом деле уповать на кефир в борьбе с гипертонией? Отвечает эксперт.

Во всем мире артериальная гипертония — это повышение давления выше 140/90 в постоянном режиме. Она характеризуется поражением органов-мишеней: сердце, почки, глаза, сосуды. Соответственно, в основе артериальной гипертонии, если это стойкая форма, лежит причина, гораздо более серьезная, чем нарушение микрофлоры ЖКТ. Эта проблема связана с развитием почечной недостаточности, с нарушением работы сердца, с выбросом гормонов, проблема, связанная с нарушением работы контроля артериального давления организмом человека. Если у человека симптоматическое повышение артериального давления, то причинами могут быть мышечные спазмы, смена погоды, психоэмоциональная нагрузка, но, опять же, не нарушение работы ЖКТ. Поэтому я считаю, что переоценивать роль микрофлоры в ситуации с артериальным давлением точно не стоит. Безусловно, кефир —полезный продукт, но воспринимать его как лекарство, тем более в контексте артериальной гипертонии, точно не стоит.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Напоминаем, что заниматься самолечением точно не стоит. И заменять лекарства, прописанные вам врачом, народными средствами — не самая лучшая идея. В случае недомогания обязательно обращайтесь к специалисту и следуйте его советам.

Народная медицина,
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