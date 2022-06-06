Врач рассказала о пользе гранатового сока в борьбе с раком

Врач-нефролог Ольга Бердникова рассказала о пользе гранатового сока в борьбе с раком, а также развеяла связанный с ним популярный миф. Этой информацией она поделилась с изданием «Доктор Питер».

Бердникова рассказала, что гранат полезен в борьбе с онкологическими болезнями, так как способствует гибели раковых клеток.

«Свойства гранатового сока в отношении борьбы с онкологическими патологиями связаны с эллаговой кислотой. Эта кислота препятствует делению раковых клеток в организме, вызывает такое явление, как апоптоз — естественная гибель опухолевых клеток. Это исследовано в лабораториях, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана», — раскрыла детали эксперт.

Врач добавила, что в гранате и его соке содержится вещество уролитин А, влияющее на энергетические станции клетки — митохондрии. Уролитин А стимулирует образование энергии, обновление и активную работу клеток, благодаря чему достигается антивозрастной эффект приема сока, объяснила она. По словам Бердниковой, гранатовый сок полезен и для гипертоников, так как мощно воздействует на сосуды и может снижать давление.

Нефролог напомнила, что во всем должна быть мера, и не стоит пить по литру сока в день, пользы от этого не будет. «Для оздоровления начинайте с разбавленного свежевыжатого сока (1/2 стакана воды на 1/2 сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит», — рекомендовала врач.