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1 час назад

Почему мед нельзя запивать горячим чаем

Ferra.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употребления мёда с горячим чаем или добавления мёда в кипяток.

Почему мед нельзя запивать горячим чаем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Этого нельзя делать потому, что при нагревании мёд выделяет опасные токсины, которые в том числе являются активными канцерогенами. Поэтому этот продукт можно есть только в прикуску, либо добавлять его в йогурт или творог.

Кроме всего прочего, у мёда высокий гликемический индекс, что ведёт к повышению уровня глюкозы в крови. В силу этого мёд противопоказан диабетикам.

«Даже если мы его просто кладём в горячий чай, то от него никаких ферментов не остаётся, он теряет свою пользу и не просто становится сахаром, но и проявляет канцерогенные токсические свойства»,

— предупредила Соломатина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Народная медицина,Елена Соломатина,
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