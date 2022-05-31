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4 часа назад

Врач рассказал о неожиданном влиянии соды на организм

Вечерняя Москва

Сода оказывает положительное влияние на иммунитет и обеспечивает защиту от развития аутоиммунных заболеваний. О целебных свойствах пищевой добавки рассказала врач-диетолог Маргарита Сухарева.

Врач рассказал о неожиданном влиянии соды на организм
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Пищевая сода способствует снижению нагрузки на такой орган, как селезенка, что снижает вероятность избыточного иммунного ответа. Тем самым удается уменьшить число макрофагов М1, — отметила специалист.

Она уточнила, что такой продукт способствует снижению активности иммунных клеток. При этом увеличивается концентрация противовоспалительных клеток (М2).

Согласно исследованиям, вода с растворенной содой спровоцировала у подопытных грызунов выделение желудочной кислоты, которая оказывает эффективное воздействие в борьбе с патогенными клетками, улучшая пищеварение. А при почечных заболеваниях сода способствует выведению натрия из организма.

По словам врача, прием соды может помочь при аритмии и в случаях отравления. Также в содовом растворе рекомендуется мыть фрукты и овощи, передает МedikForum.

До этого стоматолог-терапевт Елена Ремезова рассказала, что справиться с зубной болью помогут не только медицинские препараты, но и бытовые. Например, соль, сода или минеральная вода.

Народная медицина,
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