Диетолог рассказала о полезном свойстве томатного сока

Употребление томатного сока положительно влияет на организм, снижая вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила диетолог Линдси Венглер.
Специалист утверждает, что томатный сок отличается высоким содержанием каротиноидов и ликопина. Эти вещества относятся к числу мощных антиоксидантов. Они эффективны против развития воспалительных процессов в организме. Также эти вещества снижают вероятность возникновения онкологических заболеваний и облегчают состояние пациентов, страдающих от рака предстательной железы.
При этом врачи подчеркивают, что употребление томатного сока не является методом лечения онкологических заболеваний. Данное заболевание требует тщательной диагностики и своевременного лечения, передает ФАН.