Диетолог рассказала о полезном свойстве томатного сока

Специалист утверждает, что томатный сок отличается высоким содержанием каротиноидов и ликопина. Эти вещества относятся к числу мощных антиоксидантов. Они эффективны против развития воспалительных процессов в организме. Также эти вещества снижают вероятность возникновения онкологических заболеваний и облегчают состояние пациентов, страдающих от рака предстательной железы.