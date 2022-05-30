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3 часа назад

Диетолог рассказала о полезном свойстве томатного сока

Вечерняя Москва

Употребление томатного сока положительно влияет на организм, снижая вероятность развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила диетолог Линдси Венглер.

Диетолог рассказала о полезном свойстве томатного сока
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист утверждает, что томатный сок отличается высоким содержанием каротиноидов и ликопина. Эти вещества относятся к числу мощных антиоксидантов. Они эффективны против развития воспалительных процессов в организме. Также эти вещества снижают вероятность возникновения онкологических заболеваний и облегчают состояние пациентов, страдающих от рака предстательной железы.

При этом врачи подчеркивают, что употребление томатного сока не является методом лечения онкологических заболеваний. Данное заболевание требует тщательной диагностики и своевременного лечения, передает ФАН.

Народная медицина,
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