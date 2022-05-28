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2 часа назад

Врач предупредил об опасности народных методов борьбы с дефицитом йода

Москва24

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 предостерегла граждан от применения народных методов в борьбе с дефицитом йода.

Раскрыта опасность народных методов борьбы с дефицитом йода
Фото: Москва 24Москва 24

На нехватку этого элемента указывает несколько признаков. При йододефиците человек не может сосредоточиться, ему становится сложно что-либо запомнить. Появляется рассеянность, раздражительность, плаксивость, рассказывает Соломатина. Человек чувствует усталость и вялость даже после пробуждения, отмечает специалист.

"Естественно, обменные процессы снижаются, соответственно, будет нарастать лишний вес, с которым достаточно сложно справиться, не устранив причину проблемы. Запоры, выпадение волос, сухость кожи. Многие самостоятельно пытаются восполнить дефицит, капая йод на сахар и употребляя внутрь либо делая йодистые сеточки. Это очень опасно, может быть переизбыток йода",

– предупредила диетолог.

Врач отметила, что переизбыток йода способен привести к нарушению работы щитовидной железы. Причем может возникнуть как гипертиреоз, так и гипотиреоз.

"Проявляться это может как тахикардия, бессонница, повышенная потливость. Может вырасти риск развития рака щитовидной железы, поэтому чрезмерное потребление йода не менее опасно, чем его недостаток", – подчеркнула Соломатина.

По словам эксперта, для безопасной профилактики дефицита йода лучше обратить внимание на морепродукты. Его много содержится в морской капусте и морской рыбе. Йод есть и в креветках, говорит диетолог.

"Конечно, йод есть и в фейхоа, и в грецких орехах, но это, честно говоря, очень небольшое количество, поэтому прежде всего это морские продукты", – уточнила эксперт.

Кроме того, можно употреблять в пищу йодированную соль.

"Она должна правильно употребляться, то есть не нужно ее кипятить, засаливать огурцы, условно говоря, а просто надо ее добавлять регулярно в пищу", – заключила эксперт.

Народная медицина,Елена Соломатина,
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