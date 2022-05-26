Как правильно загорать на море, чтобы не навредить коже

Море, солнце, пляж… Как хочется туда, и не уходить целый день! И это серьезная ошибка. Как говорят специалисты, главное — загорать без фанатизма, неукоснительно следовать основным «пляжным» правилам и стараться избегать периода максимальной солнечной активности. И тогда вместе с идеальным загаром с отпуска получится увезти заряд хорошего настроения, витамина D и, конечно — собственное «море» позитивных эмоций.

Фото: Анапское Черноморье Анапское Черноморье

Распространено заблуждение, что покрасневшая кожа — это хорошо. После останется насыщенный «шоколадный» загар. Находятся люди, которые верят, что это полезно, а солнечные ожоги, по крайней мере, не наносят вреда в долгосрочной перспективе.

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Между тем изучено, каковы последствия солнечных ожогов: сегодня ультрафиолетовое излучение считается главным фактором риска рака кожи. УФ-лучи могут повреждать ДНК, следствие чего — неконтролируемое деление клеток. Каждый раз, когда человек обгорает, риск повышается. Специалисты уверяют, что ультрафиолетовые лучи могут повреждать кожу, даже если не было солнечного ожога. Чем дольше человек находится под солнечными лучами, тем выше риски получить ожог. Иногда бывает достаточно пятнадцати минут.

Получаса-часа в день достаточно, чтобы в коже выработалось нужное количество меланина и кожа приобрела красивый оттенок. Лучше всего загорать несколько раз в течение дня с временными интервалами, чем один раз, проводя весь световой день на пляже. В темной коже больше пигмента меланина, поэтому она лучше защищена от разрушительных эффектов ультрафиолетовых лучей. Люди со светлой кожей более склонны к солнечным ожогам, по статистике, у них чаще возникает меланома.

О том, что человек хуже приспособлен к пребыванию под солнцем, говорит светлый или рыжий цвет волос, голубой или зеленый цвет глаз, веснушки. Опасно обгорать обладателям большого количества родинок – у них повышен риск меланомы. Большие родинки стоит держать от солнечных лучей подальше. Дерматологи не рекомендуют загорать с 10:00 до 16:00, так как в это время активность солнечного излучения максимальна. В эти часы стоит лучше стараться вообще не выходить на открытое солнце, или по крайней мере закрыть тело как можно плотнее.

Солнцезащитные крема не защищают кожу от ультрафиолетовых лучей на все сто процентов. Они не помешают получить красивый загар, но защитят от ожогов. В то время как одни считают, что санскрины не нужны, другие ошибочно слишком полагаются на их защиту. Солнцезащитный крем не предназначен для того, чтобы человек мог дольше загорать. Его основная функция – это защита от ожогов и в перспективе – от рака. Его стоит наносить на открытые участки тела всегда, когда выходишь на улицу в жаркое время года.

Солнечные лучи способствуют синтезу витамина D. Но их избыток особенно опасен для нежной детской кожи. Риск онкологического заболевания в течение жизни возрастает особенно сильно, если солнечный ожог получает маленький ребенок. Основные меры предосторожности для профилактики солнечных ожогов: прогулки утром (до 10:00) или вечером (после 16:00), одежда из плотной ткани с длинными рукавами и штанинами, панамка, солнцезащитный крем. На пляже желательно найти место в тени, где ребенок сможет играть, не рискуя получить ожог.

При солнечных ожогах популярны такие народные средства, как масло, сало, гусиный жир. Все эти средства не только не помогут, но и могут замедлить процессы заживления. Врачи же рекомендуют пить больше воды, использовать обезболивающие препараты, кремы с гидрокортизоном (лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как пользоваться им), увлажняющие средства (например, гели алоэ вера), смоченное холодной водой полотенце.