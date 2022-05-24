Нутрициолог посоветовал есть одуванчики

Нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни Джефф Тарадей посоветовал употреблять в пищу одуванчики. Об этом пишет Express.
По словам эксперта по питанию ссайта breakmuscle.com и автора книги "Пожиратель растений" Джеффа Тарадея, включение растений в свой рацион может дать витаминный заряд для всего организма.
Одуванчики богаты витаминами А и К.
"Потребление витамина А может помочь улучшить зрение и повысить иммунную систему человеческого организма. Витамин К очень необходим организму для свертывания крови при заживлении ран. Он также полезен для укрепления костей",
– заявил эксперт.
Как объяснил нутрициолог, одуванчики следует смешивать с огородной зеленью.
"Листья одуванчиков более вкусны в сочетании с другой более мягкой зеленью, такой как шпинат и мангольд, так как во вкусе присутствует легкая горечь",
– отметил эксперт.
Если горечь слишком сильная, следует просто выдавить на листья немного лимонного сока - он уменьшит горечь и поможет усвоению железа. Тарадей подчеркнул, что включать растения в рацион необходимо после консультации со специалистом, поскольку их чрезмерное количество может увеличить риск аллергических реакций, дискомфорта в желудке, диареи и изжоги.