Как избавиться от боли в суставах

Боль в суставах часто беспокоит тех, кому приходится много стоять на ногах и двигаться в течение дня. Врач общей практики Михаил Коновалов рассказал о домашнем средстве, которое поможет справиться с неприятными ощущениями.
По словам врача, есть проверенное народное средство. Нужно взять банку объемом 500 мл, налить в нее стакан кефира. Затем накрошить ржаного хлеба, чтобы он закрыл банку доверху и добавить чайную ложку соды.
Банку нужно подержать шесть часов в теплом месте, после чего содержимое процедить и отжать. Получившуюся массу следует использовать как компресс на ночь. Михаил Коновалов отметил, что многие пациенты отмечают улучшение состояния примерно на третий — четвертый день после использования средства, передает Царьград.