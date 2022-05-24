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3 часа назад

Как избавиться от боли в суставах

Вечерняя Москва

Боль в суставах часто беспокоит тех, кому приходится много стоять на ногах и двигаться в течение дня. Врач общей практики Михаил Коновалов рассказал о домашнем средстве, которое поможет справиться с неприятными ощущениями.

Как избавиться от боли в суставах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача, есть проверенное народное средство. Нужно взять банку объемом 500 мл, налить в нее стакан кефира. Затем накрошить ржаного хлеба, чтобы он закрыл банку доверху и добавить чайную ложку соды.

Банку нужно подержать шесть часов в теплом месте, после чего содержимое процедить и отжать. Получившуюся массу следует использовать как компресс на ночь. Михаил Коновалов отметил, что многие пациенты отмечают улучшение состояния примерно на третий — четвертый день после использования средства, передает Царьград.

Народная медицина,Михаил Коновалов,
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