Как избавиться от боли в суставах

Боль в суставах часто беспокоит тех, кому приходится много стоять на ногах и двигаться в течение дня. Врач общей практики Михаил Коновалов рассказал о домашнем средстве, которое поможет справиться с неприятными ощущениями.

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По словам врача, есть проверенное народное средство. Нужно взять банку объемом 500 мл, налить в нее стакан кефира. Затем накрошить ржаного хлеба, чтобы он закрыл банку доверху и добавить чайную ложку соды.