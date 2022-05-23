Клюквенный сок помогает гипертоникам эффективно снизить давление

Ученые рассказали, как нормализовать артериальное давление без лекарственных средств.

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Если давление регулярно поднимается выше 120/80, стоит предпринять меры, чтобы снизить его, считают врачи. Помочь в этом может известный многим напиток, пишет Daily Express.

Специалисты изучили 45 рандомизированных контролируемых исследований, которые были связаны с выявлением факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе работы они выяснили, что употребление клюквенного сока снижает систолическое давление на 1,52 миллиметра ртутного столба. Значительно уменьшается и диастолическое давление – на 1,78 миллиметра ртутного столба.

Проведенная учеными работа показала, что постоянное присутствие в рационе сока из клюквы может нормализовать артериальное давление человека. Дело в том, что ягода богата антоцианами и процианидинами. Эти вещества оказывают положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, объяснили специалисты.