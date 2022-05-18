Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить человека

"Как ни странно, этому даже есть научное объяснение, которое заключается в том, что воспаленная зона в человеческом организме имеет температуру выше, чем прочая окружающая ткань, а кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более теплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспаленный участок", – пояснил Шеляков.