Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить человека

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил любовь кошек ложиться на больные места у человека, согревая очаг воспаления. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, существует мнение, что эти животные обладают более высокой температурой тела и греют больные места у человека.
"Как ни странно, этому даже есть научное объяснение, которое заключается в том, что воспаленная зона в человеческом организме имеет температуру выше, чем прочая окружающая ткань, а кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более теплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспаленный участок", – пояснил Шеляков.
Ветеринар подчеркнул, что кошки также выполняют работу по нормализации психического состояния человека. Проживание вместе с кошкой является большим антистрессовым компонентом, особенно для одиноких людей, добавил Шеляков.