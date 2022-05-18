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2 часа назад

Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить человека

Москва24

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил любовь кошек ложиться на больные места у человека, согревая очаг воспаления. Об этом сообщает News.ru.

Ветеринар рассказал, могут ли кошки лечить человека
Фото: m24.rum24.ru

По его словам, существует мнение, что эти животные обладают более высокой температурой тела и греют больные места у человека.

"Как ни странно, этому даже есть научное объяснение, которое заключается в том, что воспаленная зона в человеческом организме имеет температуру выше, чем прочая окружающая ткань, а кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более теплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспаленный участок", – пояснил Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что кошки также выполняют работу по нормализации психического состояния человека. Проживание вместе с кошкой является большим антистрессовым компонентом, особенно для одиноких людей, добавил Шеляков.

Народная медицина,
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