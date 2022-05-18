Диетолог советует есть редис, чтобы защититься от рака

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире программы “О главном” о пользе такого простого и распространенного корнеплода, как редис. Оказывается, редис содержит вещества, которые способны защитить от рака, особенно если есть наследственная предрасположенность к нему.
По словам специалиста, редис содержит уникальные соединения серы, которые подавляют рост злокачественных опухолей, оказывают противовоспалительное действие, а также не позволяют кровеносным сосудам врастать в новообразование.
“Если редис натереть или тщательно пережевать, эти вещества активизируются, что полезно для профилактики рака, особенно при наличии наследственной предрасположенности”,
– отметил Гинзбург.
Кроме того, редис богат эфирными маслами и поэтому эффективен для профилактики бронхита и вирусных инфекций.