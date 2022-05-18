Диетолог советует есть редис, чтобы защититься от рака

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире программы “О главном” о пользе такого простого и распространенного корнеплода, как редис. Оказывается, редис содержит вещества, которые способны защитить от рака, особенно если есть наследственная предрасположенность к нему.