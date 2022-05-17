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2 часа назад

Лучшие народные средства от головной боли

Мария Каткова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Известно, что головную боль терпеть нельзя, поэтому люди часто прибегают к помощи обезболивающих при купировании неприятных симптомов. Когда они появляются слишком часто, в ход идут народные средства для того, чтобы не пить регулярно таблетки. В материале “Рамблера” — о лучших народных средствах от головной боли и о том, почему их стоит использовать не всегда.

Лучшие народные средства от головной боли
Фото: PixabayPixabay

Крепкий чай с сахаром

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При добавлении сахара в чай в нем выделяются катехины — эти органические вещества способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, обладают противомикробным и обезболивающим действием. Таким образом, черный сладкий чай имеет много полезных свойств, а иногда головная боль может связана с обезвоживанием, поэтому чай поможет от него спастись.

Напиток из имбиря и лимона

Лимон и имбирь обладают обезболивающими и антисептическими свойствами, поэтому при употреблении этой комбинации можно повысить иммунитет и облегчить головную боль. Иногда охлажденную цедру лимона прикладывают к вискам для того, чтобы избавиться от неприятных ощущений.

Эфирные масла лаванды и мяты

Масло перечной мяты помогает снимать спазмы и боли, в том числе головные. Как правило, несколько капель наносят над губой или на веки для охлаждения и ослабления боли. Масло лаванды способствует восстановлению и нормализации работы нервной системы, расслабляет организм, что также может способствовать уменьшению головной боли.

Мокрое холодное полотенце

При головной боли мокрое и холодное полотенце, положенное на лоб, может помочь расслаблению, восстановить работу нервной системы и снять спазм. Если у вас болит голова, попробуйте намочить полотенце, положить его на пять минут в холодильник, а потом положить его на лоб на пять-десять минут.

Самое важное в головной боли — понимать, что вызывает эту головную боль. Пациент должен приложить усилия для поиска первопричины болей. Зачастую человек пытается самостоятельно справиться с головной болью с применением обезболивающих, не обращаясь к врачам. Хотя причиной этому может быть повышенное артериальное давление, воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов, остеохондроз со стороны шейного отдела позвоночника и ряд других заболеваний. И только в редких случаях бывают приступы мигрени с очень выраженной аурой, причиной которой является сама головная боль.

Такие методы, как крепкий чай, могут повышать артериальное давление, если головная боль вызвана повышенным давлением, поэтому это — неправильная тактика. Если при головной боли будет использовать холодное полотенце, а у него есть воспаление ЛОР-органов, это тоже ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому я считаю, что применение народной медицины должно быть только в том случае, если у человека вообще нет лекарств под рукой, и он уверен, что причина — не артериальное давление, не воспаление. Поэтому я бы избегал применения средств народной медицины.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Народная медицина,
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