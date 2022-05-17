Лучшие народные средства от головной боли

Известно, что головную боль терпеть нельзя, поэтому люди часто прибегают к помощи обезболивающих при купировании неприятных симптомов. Когда они появляются слишком часто, в ход идут народные средства для того, чтобы не пить регулярно таблетки. В материале “Рамблера” — о лучших народных средствах от головной боли и о том, почему их стоит использовать не всегда.
При добавлении сахара в чай в нем выделяются катехины — эти органические вещества способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, обладают противомикробным и обезболивающим действием. Таким образом, черный сладкий чай имеет много полезных свойств, а иногда головная боль может связана с обезвоживанием, поэтому чай поможет от него спастись.
Лимон и имбирь обладают обезболивающими и антисептическими свойствами, поэтому при употреблении этой комбинации можно повысить иммунитет и облегчить головную боль. Иногда охлажденную цедру лимона прикладывают к вискам для того, чтобы избавиться от неприятных ощущений.
Масло перечной мяты помогает снимать спазмы и боли, в том числе головные. Как правило, несколько капель наносят над губой или на веки для охлаждения и ослабления боли. Масло лаванды способствует восстановлению и нормализации работы нервной системы, расслабляет организм, что также может способствовать уменьшению головной боли.
При головной боли мокрое и холодное полотенце, положенное на лоб, может помочь расслаблению, восстановить работу нервной системы и снять спазм. Если у вас болит голова, попробуйте намочить полотенце, положить его на пять минут в холодильник, а потом положить его на лоб на пять-десять минут.