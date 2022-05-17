Лучшие народные средства от головной боли

Самое важное в головной боли — понимать, что вызывает эту головную боль. Пациент должен приложить усилия для поиска первопричины болей. Зачастую человек пытается самостоятельно справиться с головной болью с применением обезболивающих, не обращаясь к врачам. Хотя причиной этому может быть повышенное артериальное давление, воспалительный процесс со стороны ЛОР-органов, остеохондроз со стороны шейного отдела позвоночника и ряд других заболеваний. И только в редких случаях бывают приступы мигрени с очень выраженной аурой, причиной которой является сама головная боль.



Такие методы, как крепкий чай, могут повышать артериальное давление, если головная боль вызвана повышенным давлением, поэтому это — неправильная тактика. Если при головной боли будет использовать холодное полотенце, а у него есть воспаление ЛОР-органов, это тоже ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому я считаю, что применение народной медицины должно быть только в том случае, если у человека вообще нет лекарств под рукой, и он уверен, что причина — не артериальное давление, не воспаление. Поэтому я бы избегал применения средств народной медицины.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"