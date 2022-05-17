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34 минуты назад

Врач-педиатр призвал не лечить педикулез уксусом и керосином

Моя Москва.онлайн

Егор Гаврюшкин, педиатр и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказал о том, что народные средства от педикулёза могут навредить здоровью.

Врач-педиатр призвал не лечить педикулез уксусом и керосином
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Некоторые родители имеют стереотипное представление о том, что для лечения педикулёза необходимо использовать народные средства — керосин, дихлофос, уксус или бензин. Вреда организму ребёнка будет гораздо больше, чем пользы. Тот же дихлофос — это яд, а уксус может вызвать сильные ожоги кожи головы. Чем раньше вы обратитесь к доктору за помощью, тем быстрее ребёнок избавится от паразитов. Всё дело в том, что пока их не очень много, устранить их не составит больших хлопот. А если запустить, можно получить заражение эпидемическим возвратным тифом. Это происходит из-за бактерии боррелия, которую переносят вши.

— Егор Гаврюшкин, педиатр и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

По словам специалиста, наиболее эффективными средствами против вшей являются противопаразитарные шампуни, мази и кремы. Они содержат химические и биологические добавки, которые «являются ядом для паразитов», однако абсолютно безопасны для человеческого организма.

Народная медицина,
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