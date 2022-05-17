Врач-педиатр призвал не лечить педикулез уксусом и керосином

Некоторые родители имеют стереотипное представление о том, что для лечения педикулёза необходимо использовать народные средства — керосин, дихлофос, уксус или бензин. Вреда организму ребёнка будет гораздо больше, чем пользы. Тот же дихлофос — это яд, а уксус может вызвать сильные ожоги кожи головы. Чем раньше вы обратитесь к доктору за помощью, тем быстрее ребёнок избавится от паразитов. Всё дело в том, что пока их не очень много, устранить их не составит больших хлопот. А если запустить, можно получить заражение эпидемическим возвратным тифом. Это происходит из-за бактерии боррелия, которую переносят вши.