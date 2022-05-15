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1 час назад

Врач рассказала, как спастись после контакта с ядовитыми растениями

Мира Маркина

Контакт с ядовитыми растениями может быть опасен для здоровья. Врач-терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Татьяна Федосеева рассказала, что нужно сделать после контакта с таким растением. Разговор публикует RT.

Как спастись после контакта с ядовитыми растениями
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт назвала самые ядовитые растения — белена черная, дурман, клещевина, паслен, волчеягодник, ландыш майский и вороний глаз. Врач объяснила, почему они могут быть опасны.

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«Ядовитость растений обусловлена наличием действующих веществ — фитотоксинов, соответственно признаки отравления будут различными в зависимости от того, какое вещество попало в организм», — пояснила врач.

После контакта с алкалоидами возникают такие симптомы, как сухость во рту, учащенный пульс, покраснение кожи, расширение зрачков, возбужденность. Цианогенные гликозиды вызывают аритмию, слабость, дрожь в мышцах, слюнотечение, одышку.

«При тяжелых отравлениях можно наблюдать такие симптомы, как геморрагический гастрит, обезвоживание, ступор, коллапс», — добавила эксперт.

Федосеева дала и общие рекомендации при появлении первых признаков отравления ядовитыми растениями.

«До приезда врачей начните промывание желудка физраствором, слабым раствором марганцовки или обычной тёплой водой. В ожидании медпомощи проконсультируйтесь с врачами скорой, согласовав слабительные и энтеросорбенты», — объясняет врач.

Если человек без сознания, важно проверить наличие дыхания и сердцебиения.

«При их отсутствии незамедлительно начинайте реанимационные мероприятия — искусственное дыхание, массаж сердца», — отметила.

Также врач рассказала, что делать при появлении симптомов после контакта с беленой черной.

«Время развития симптомов — от 10 минут до 10—15 часов. Первая помощь — промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем, влажное обертывание, холод на голову и пах», — предупредила Федосеева.

При контакте с ландышем майским возможны сильная тошнота, головные боли, рези в животе, потемнение в глазах.

«Необходимо промывание желудка слабым раствором марганцовки, солевым раствором или тёплой водой», — добавила врач. .

Эксперт также рассказала про борщевик.

«Под действием ультрафиолета ядовитые вещества переходят в активную форму, способную вызвать ожог 1-й степени. При контакте примите срочные меры: промокните салфеткой, не растирая, промойте поражённый участок мылом и промойте проточной водой, обработайте спиртом, не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей, примите антигистаминное средство. Исключено применение жирных кремов и мазей», — отметила она.

Ранее врач назвала опасность бесконтрольного приема витаминов.

Народная медицина,
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