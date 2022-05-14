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53 минуты назад

Правда ли, что пение помогает при болезнях легких

Даша Краснова

Существует мнение, что занятия вокалом помогают восстановиться после болезней легких. "Рамблер" расскажет, действительно ли это так.

Правда ли, что пение помогает при болезнях легких
Фото: unsplashunsplash

Интерес к реабилитации возник во время пандемии коронавируса. Многие люди столкнулись с последствиями после пневмонии в виде одышки и трудностей с дыханием.

Врачи считают, что пение действительно может благоприятно повлиять на организм. Во время пения легкие тренируются и вентилируются, происходит настоящая тренировка. А пациенты, участвовавшие в групповых занятиях по пению, стали чувствовать себя намного лучше.

«Контроль над дыханием важен, потому что люди с хроническими болезнях легких должны стараться дышать глубоко и медленно и синхронизировать каждый вдох, когда они делают что-то», — говорит доктор Норман Эдельман, главный врач Американской легочной ассоциация.

Также во время пения организм получает больше кислорода, затем улучшается кровообращение, нормализуется сердцебиение и снижается артериальное давление.

«При вдохе легкие наполняются воздухом, при выдохе сужаются, и диафрагма выталкивает воздух наружу, к голосовым связкам. И получаются вибрации до 100 раз в секунду. Это заменяет технику самомассажа!», — объясняет врач Ольга Андреева.

Занятие вокалом позволяет активизировать работу диафрагмы. Она в свою очередь начинает массировать печень, предотвращая застой желчи. Улучшается работа даже желудочно-кишечного тракта.

Когда мы поем, повышается настроение, улучшается работа дыхательной системы и сердца, тренируются голосовые мышцы и артикуляционный аппарат. Однако использовать пение в качестве способа лечения нельзя.

Народная медицина,Ольга Андреева,
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