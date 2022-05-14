Правда ли, что пение помогает при болезнях легких

Существует мнение, что занятия вокалом помогают восстановиться после болезней легких. "Рамблер" расскажет, действительно ли это так.

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Интерес к реабилитации возник во время пандемии коронавируса. Многие люди столкнулись с последствиями после пневмонии в виде одышки и трудностей с дыханием.

Врачи считают, что пение действительно может благоприятно повлиять на организм. Во время пения легкие тренируются и вентилируются, происходит настоящая тренировка. А пациенты, участвовавшие в групповых занятиях по пению, стали чувствовать себя намного лучше.

«Контроль над дыханием важен, потому что люди с хроническими болезнях легких должны стараться дышать глубоко и медленно и синхронизировать каждый вдох, когда они делают что-то», — говорит доктор Норман Эдельман, главный врач Американской легочной ассоциация.

Также во время пения организм получает больше кислорода, затем улучшается кровообращение, нормализуется сердцебиение и снижается артериальное давление.

«При вдохе легкие наполняются воздухом, при выдохе сужаются, и диафрагма выталкивает воздух наружу, к голосовым связкам. И получаются вибрации до 100 раз в секунду. Это заменяет технику самомассажа!», — объясняет врач Ольга Андреева.

Занятие вокалом позволяет активизировать работу диафрагмы. Она в свою очередь начинает массировать печень, предотвращая застой желчи. Улучшается работа даже желудочно-кишечного тракта.