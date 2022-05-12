Правда ли, что кола помогает при отравлении

О вреде Кока-колы знают все, в напитке много сахара и других элементов. Однако существует миф и о неоспоримой пользе газировки при отравлениях. "Рамблер" расскажет, правда ли, что кола может помочь при диарее и рвоте.

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Бытует мнение, что при желудочно-кишечных инфекциях и отравлениях можно отпоить человека колой. Люди считают, что раз она способна растворить ржавчину, то и убить патогенные микроорганизмы ей по силам.

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Кока-колу придумал фармацевт из США Джон Стит Пембертон, который пристрастился к морфию во время Гражданской войны и искал средство от наркотической зависимости. Экспериментируя с листьями кокаинового куста, он придумал напиток из листьев коки, кофеина и дамиана в качестве тонизирующего компонента.

После введения «сухого закона» алкоголь убрали из состава и заменили сиропом жженого сахара. Затем напиток газировали и получилась известная кола. Кокаин исчез из состава напитка в начале 1900-х годов.

В 2011 году эксперты из ООН сообщили об использовании колы для лечения диареи в отдаленных районах Африки, там было трудно получить иную медицинскую помощь. Затем целебные эффекты колы отыскали турецкие ученые, они описали в журнале Cumhuriyet Science Journal, что у напитка есть антимикробный эффект.

Но в 2020 году румынские ученые опубликовали в журнале Romanian Journal of Pediatrics результаты исследования о том, что кола с ее ортофосфорной кислотой не оказывает противорвотного эффекта и не уменьшает тошноту при проблемах с кишечником.

"Нигде в мире нет официальных рекомендаций по использованию колы в качестве лечения чего-либо. Также нет данных о противорвотном или противовирусном действии каких-либо компонентов колы. Нет и не будет исследований по оценке эффективности таких подходов при обезвоживании (особенно у маленьких детей), так как потенциально это опасно для жизни", - пишет Евгения Мухаметова, гастроэнтеролог.

Врачи категорически не рекомендуют использовать колу при обезвоживании. В ней мало натрия и калия, очень много глюкозы, есть кофеин. Она ухудшает всасывание воды, усиливает ее выведение, в том числе приводя к обострению диареи.

В качестве первого лечения при острых гастроэнтеритах должны использоваться растворы для оральной регидратации, которые продаются в аптеках. Например, Регидрон, Глюкосолан, Хумана Электролит.

По рекомендации ВОЗ такие растворы должны содержать: