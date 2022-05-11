Зачем при ангине советуют есть мороженное

Многим знакомы ощущения сильной боли и саднения в горле при глотании, которые сопровождают воспаление. Некоторые уверены, что спасти в этой ситуации может мороженное. "Рамблер" выяснил, так ли это.

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Иногда боль во время глотания настолько сильная, что человек перестает возможность есть пищу. А мороженное вызовет местное охлаждение и вызовет спазм кровеносных сосудов. В результате нарушится кровоснабжение воспаленных участков и боль уйдет. Примерно по такому принципу работают сосудосуживающие капли.

«На самом деле замороженные молочные продукты могут успокоить больное горло и дать вам калории, которые вы недополучаете, поскольку не едите твердую пищу из-за неприятных ощущений», — считает профессор Джеймс Штекельберг.

Однако некоторые виды мороженого могут быть причиной дискомфорта и неприятных ощущений. Например, слишком сладкие или кислые десерты могут раздражать слизистую.

Холод мороженого действительно может уменьшить боль в горле, но входящие в его состав сахар и белки молока могут спровоцировать выработку мокроты, которая станет причиной влажного кашля.