Как улучшить пищеварение без таблеток

Можно восстановить систему ЖКТ и без таблеток. Достаточно придерживаться несколько важных правил. Об этом рассказала врач-диетолог, научный сотрудник отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Полезное упражнение

Начинать это упражнение следует утром, не вставая с постели.

«Лежа на спине, согните ноги в коленях. Глубоко вдохните, используя диафрагмальное дыхание (при этом должен подниматься живот, а не грудная клетка), а затем выдохните настолько медленно, насколько получится»,

— рассказала врач.

Можно погладить живот ладонью по часовой стрелке.

Вода и напитки

Утренний ритуал должен включать в себя стакан теплой воды до завтрака. Это поможет организму «запустить» процесс пищеварения. Кроме того, соблюдать водный баланс в организме следует в течение всего дня. При ощущении дискомфорта или вздутия полезно пить за час до еды или через два часа после напитки комнатной температуры. Вместо кофе рекомендуется пить цикорий. Это растение содержит ряд веществ, которые способствуют пищеварению.

Еда

Стоит увеличить содержание растительной пищи в рационе. Она богата клетчаткой,которая стимулирует работу кишечника и помогает выводить ненужные организму вещества. Фрукты рекомендуется есть лишь в первой половине дня. Особое внимание нужно уделить овощам.

Дробное питание

Уменьшите количество еды на тарелке. Ешьте небольшими порциями несколько раз в день. Употреблять пищу стоит, не отвлекаясь на посторонние дела, телевизор и гаджеты. Необходимо наслаждаться едой, ее внешним видом и запахом. Прожевывать каждый кусочек пиццы нужно не менее 20-30 раз.

Тренировки и расслабляющие процедуры