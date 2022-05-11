Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Как улучшить пищеварение без таблеток: советы врача

РИА "ФедералПресс"

Можно восстановить систему ЖКТ и без таблеток. Достаточно придерживаться несколько важных правил. Об этом рассказала врач-диетолог, научный сотрудник отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.

Как улучшить пищеварение без таблеток
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Полезное упражнение

Начинать это упражнение следует утром, не вставая с постели.

«Лежа на спине, согните ноги в коленях. Глубоко вдохните, используя диафрагмальное дыхание (при этом должен подниматься живот, а не грудная клетка), а затем выдохните настолько медленно, насколько получится»,

— рассказала врач.

Можно погладить живот ладонью по часовой стрелке.

Вода и напитки

Утренний ритуал должен включать в себя стакан теплой воды до завтрака. Это поможет организму «запустить» процесс пищеварения. Кроме того, соблюдать водный баланс в организме следует в течение всего дня. При ощущении дискомфорта или вздутия полезно пить за час до еды или через два часа после напитки комнатной температуры. Вместо кофе рекомендуется пить цикорий. Это растение содержит ряд веществ, которые способствуют пищеварению.

Еда

Стоит увеличить содержание растительной пищи в рационе. Она богата клетчаткой,которая стимулирует работу кишечника и помогает выводить ненужные организму вещества. Фрукты рекомендуется есть лишь в первой половине дня. Особое внимание нужно уделить овощам.

Дробное питание

Уменьшите количество еды на тарелке. Ешьте небольшими порциями несколько раз в день. Употреблять пищу стоит, не отвлекаясь на посторонние дела, телевизор и гаджеты. Необходимо наслаждаться едой, ее внешним видом и запахом. Прожевывать каждый кусочек пиццы нужно не менее 20-30 раз.

Тренировки и расслабляющие процедуры

Можно записаться на йогу или танец живота. Эти упражнения благоприятно воздействуют на работу ЖКТ. Трижды в неделю Залетова рекомендует принимать расслабляющую ванную с эфирными маслами, сообщает «АиФ».

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители